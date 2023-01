K nejčastějšímu výchozímu bodu v zimním období z horňáckého regionu (pokud je pochopitelně bílá peřina) při turistice na běžkách ke zdolání hory Bílých Karpat-Javořiny (970 m n. m.), patří Kubíkův vrch (684 m n.m.). Nachází se nad nejvýše položenou horňáckou obcí Nová Lhota u hranice se Slovenskem a nejlépe se k němu přiblížíte automobilem už několik let z nefunkční sjezdovky, kde je parkoviště. Odtud je to to k vrcholu 7 kilometrů. O uplynulém víkendu do těchto míst zavítali za ideálních podmínek do stopy desítky vyznavačů úzkých prkýnek, pochodující turisté ale také pár cyklistů.