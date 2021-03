"Narodil se dne 27. července 1954. Ovšem s ohledem na panující nejasnosti, týkající se přesného data jeho narození, mohl dle některých konspiračních teorií přijít na svět již 27. července 1848, případně 27. července 1852. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že čerpal své první odborné zkušenosti už v průběhu prusko-rakouské války roku 1866,“ vysvětlují s nadsázkou a humorem jeho kolegové. Ale zpět do reality.

V roce 1978 nastupuje Amigo jako šofér-specialista na blanenskou hygienu a v roce 1986 přichází na záchrannou službu do Boskovic. „Kde zahajuje svou kariéru záchranáře, lemovanou tvrdou prací, neutuchající pílí, ale samozřejmě také úspěchy, radostí a zadostiučiněním. Abychom však nehovořili pouze o Lubomírově hlavní profesi, je třeba říct, že oplývá i hudebním nadáním, které v minulosti léta zúročoval jako hráč na bicí v legendární kapele The New Blotmen, která zářila na hudební scéně v první polovině sedmdesátých let. Málokdo už dnes ví, že tato boskovická formace představovala rockovou megastar, vyplňující umělecké vakuum po rozpadu kapely Beatles,“ doplňují opět s nadsázkou spolupracovníci pana Luboše. Kromě uměleckých sklonů je pan Luboš ve volném čase zapáleným pěstitelem zeleniny a ovoce, dále pak nadšeným cestovatelem, jeho oblíbenou destinací je Itálie.

Jak je z výše uvedených (částečně vyfabulovaných, ale láskyplných) citací jasné, pana Luboše měl v práci každý rád. A tak mu kolegové také připravili takové rozloučení, aby na ně ještě dlouho vzpomínal. „Zresuscitoval si“ svého posledního pacienta a pak překročil pomyslnou řeku Jordán (tu představoval kolega Vašek Jordán). A na závěr už jen krátký vzkaz, který ale říká vše: „Milý Lubomíre, Amigo, dovol, abychom Ti po tom, co jsi právě, jako již mnohokrát v minulosti, zachránil další lidský život, co nejsrdečněji poděkovali za vše, co jsi pro (nejen) boskovickou záchranku vykonal. A popřáli Ti do dalších let pevné zdraví, stále trvající svěží mysl a mladistvý vzhled, z nějž léta nic neubrala, jsa obklopen svými milujícími nejbližšími. Ať dále zraješ jako to nejlepší italské víno a my všichni Tví, nyní již bývalí, kolegové Tě pokaždé rádi přivítáme mezi sebou, kdykoliv mezi nás zavítáš zavzpomínat na časy minulé. A stejně jako jsi na začátku své profesní dráhy překročil pověstný Rubikon a vybral sis nelehkou dráhu zdravotníka, nyní prosím překroč pomyslnou biblickou řeku Jordán a vykroč vstříc další, neméně na zážitky bohaté životní etapě.“ I my panu Lubošovi děkujeme za jeho dlouholetou práci a k přání všeho dobrého do nastávajícího období odpočinku se rádi připojujeme.

Michaela Bothová