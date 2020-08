Logopedický tábor v Blansku, aneb jak se stážista učí startovat raketu

Celkem třicet dětí ve věku od pěti do devíti let poznávalo třetí prázdninový týden vesmír i své možnosti na příměstském táboře, který pro ně pořádala logopedická ambulance blanenské nemocnice. Dětí objevovaly vesmír a své možnosti na cestě za planetami a mimozemšťany. Děti každý den čekalo nějaké překvapení v podobě planety plné her a zábavy. Svůj pohled na výcvik budoucích astronautů nám poskytla stážistka.

Příměstský logopedický tábor v Blansku. | Foto: Nemocnice Blansko