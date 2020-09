I letos pozval Jaroslav Čapka své kamarády, lodní modeláře, na oslavu narozenin, přičemž jednou z podmínek bylo vzít si s sebou plovoucí modely lodí. Samozřejmě, že nemohla chybět posádka Čtyřlístku a několik blondýn.

Lodní modeláři měli sraz na boskovické Července. | Foto: Monika Šindelková

Na vodu tak vyplula husa, hlava krokodýla, kolesový parník, plachetnice Monika, tanker nebo osobní loď Boskovice. Jak můžete z fotek vidět, než taková loď může vyplout, vyžaduje to spoustu úkonů jako je třeba zkusit motor, dálkové ovládání, baterie a další kroky, aby se majitel modelu nemusel bát, že o svoje dílo přijde. Některým větším modelům dalo zabrat podplout pod mostem přepažujícím průplav mezi oběma bazény. Každopádně díky pěknému počasí si to letos modeláři pěkně užili a v odpoledních hodinách se rozjeli do svých domovů.