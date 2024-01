Dalším literárním počinem Pavla Kyseláka, člena Obce spisovatelů ČR, je útlá kniha pod názvem Tetička z Jevíčka. Tentokráte je z většiny psaná v malohanáckém nářečí, které autor dostal po narození do vínku.

Literární počin Pavla Kyseláka. Autor vydal humornou knihu Tetička z Jevíčka | Foto: poskytla Jana Strachoňová

Jde převážně o humorné příběhy rázovité tetičky Mařky. Literární předlohou je sice jistá osoba města královského, ale povětšinou jsou její rozverné příběhy smyšlené. Ostatně hned v úvodu autor uvádí: Toto knižko věnojo své ctihodné jevičské tetičce Mařce, kerá je a zároveň néni.

Autor se tak ve své sedmé knize vrací do svého rodného kraje na Malou Hanou. V Úsobrně chodil do národní školy, v Jaroměřicích do základní školy, kam také jezdili tenkráte žáci ze Šubířova. Za humny se hnedle nachází obec Uhřice (zvaná Hóřece), odkud pochází i další význačná osoba jednotlivých příběhů strýček Cyrda, uhřický rodák.

Pavel Kyselák z Úsobrna: Hobrblaná tetička v malohanáčtině

Hlavní kmotrou knihy je Taťána Míková, vedoucí redakce počasí ČT, Dušan Pávek – starosta města Jevíčka a Miroslav Šafář – místostarosta města Jevíčka. Dále herec Igor Bareš – jeho předkové bydleli v Jaroměřicích u Jevíčka, moderátor Aleš Cibulka, ministr kultury ČR Martin Baxa, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a herec Josef Dvořák.