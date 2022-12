Lidé zpívali s harmoniem. Koledomat mohli lidé v Boskovicích najít i po sluchu

Co by byly Vánoce bez koled? V Boskovicích si den před Štědrým dnem zazpívali vánoční písně hromadně a ještě s potulným harmoniem. Koledomat vyrazil i letos do ulic a za doprovodu nástrojů a hlasů rozzséval vánoční atmosféru. Vábil přitom všechny náhodné kolemjdoucí i stálé účastníky tradice, aby se se svým hlasem přidali.

Vánoční atmosféru v Boskovicích podtrhl Koledomat. | Foto: Se souhlasem Vladimíra Friše.

Nádherná hudba a Vánoční nálada s koledomatem v Boskovicích. Svou hudební šnůru započal u nemocnice, pak táhl přes autobusové nádraží, náměstí a skončil v centru Prostoru, kde na všechny čekal horký vánoční punč. Vladimír Friš