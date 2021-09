Pořadatele akce Zažít Blansko jinak inspirovala iniciativa Zažít město jinak, která vznikla v Praze, a kterou založil spolek Automat. Podle vedoucího blanenského kina Jana Macha, který je v týmu organizátorů, nejde o klasický festival, veletrh nebo farmářské trhy. Je to především sousedská slavnost. „Chceme, aby lidé přišli do centra města a zjistili, že se tady může dít něco zajímavého, představit aktivity, které lze ve městě dělat,“ řekl Mach.

Hlavnímu nedělnímu programu bude předcházet sobotní táboráková zahřívací párty na zámku. Těšit se můžete na zpěv, oheň a nějaké to pohoštění.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.