Charita Blansko se letos může pochlubit mimořádným úspěchem. Tradiční sbírka Koláč pro hospic, která se konala v Blansku, Boskovicích, Kunštátě a Letovicích, vynesla rekordních 122 451 Kč. Dalších třiadevadesát tisíc korun přispěly regionální firmy. Celkový výtěžek se stále sčítá a online sbírka je otevřená až do 31. října.

Lidé mají dobrá srdce. Výtěžek Koláče pro hospic na Blanensku překonal rekord | Foto: Oblastní charita Blansko

„Je to neuvěřitelné. Každý rok si říkáme, že už to lepší být nemůže, ale výtěžek stále roste. Jste prostě skvělí, moc děkujeme za vaši podporu,“ hodnotí rekordní výsledek sbírky vedoucí zdravotních služeb Charity Blansko Radka Kuncová.

Mobilní hospic sv. Martina poskytuje komplexní péči těm, kteří to nejvíce potřebují. Jedná se o kombinaci laskavé domácí péče s profesionální zdravotní péčí. Na první návštěvu do rodiny přijíždí nejen zdravotníci, ale také sociální pracovnice, psycholožka a podle potřeby i pastorační asistent. Prostřednictvím poradny pro pozůstalé, nabízí také podporu po odchodu blízkých.

„Za hospicovými klienty jezdí lékaři i zdravotní sestry s přístroji, které jim umožňují poskytnout odbornou péči i v domácích podmínkách. Výtěžek letošního Koláče pro hospic věnujeme právě na obnovu těchto přístrojů, které jsou s rostoucím počtem klientů využívané denně,“ říká vrchní sestra mobilního hospice Hana Kudová. Větší podpora veřejnosti a firem je pro hospic nezbytná.

Výtěžek z letošního Koláče pro hospic je skvělým příkladem toho, jak může společná snaha a solidarita lidí skutečně pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Pokud jste nestihli přispět do sbírky Koláč pro hospic, můžete tak učinit až do 31. října přes online sbírku na stránkách www.blansko.charita.cz nebo na sbírkový účet 246641158/0600 s var. symbolem 236. Jako odměnu si můžete stáhnout minikuchařku s netradičními sladkými recepty.