Lidé ochutnali pravý ananas či avokádo. Na Afrických trzích v Boskovicích

Rána již začínají být čím dál chladnější, obyvatelé Blanského okresu ale měli 10. října příležitost okusit trochu toho afrického sluníčka, a to doslova! Do Boskovic se totiž hned z rána vydali pořadatlé afrických trhů, jenž se po celé České republice, a nyní již i na Slovensku pořádají již řadu let. Děkujeme paní Fikarové za dnešní příspěvek.

Unikátní chuť a zajímavé barvy i tvary. To je ovoce z Afriky. | Foto: Archiv pořadatele.