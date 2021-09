Páteční den byl ve znamení návštěvy dětí z okolních mateřských a základních škol. Dokonce děti z Nové Lhoty dorazily už ve čtvrtek v podvečer, aby si celý program stihly užít. Všechny děti si vyzkoušely tvorbu pomocí přírodních barev nebo rytí do hlíny na dřevěných destičkách.

Následovala ukázka tesařského řemesla s výkladem. Pod dozorem dostaly do rukou hoblík, pilu břichatku nebo nebozez. Na hlínařském stanovišti se podívaly na přípravu směsi mlatové podlahy a pomocí tlouků nebo vlastní váhy si zkusily dusání podlahy.

Nebojím se říct, že si to děti užily a těší se na další ročník.



Sobota se vydařila nejen počasím, ale i účastí. Návštěvníků dorazilo víc než v předešlých letech. Ti, co přišli si mohli vyzkoušet to stejné, co děti a ještě mnohé navíc. Po stanovištích je rozvážel kočár, dusání doprovázela horňácká muzika a dokonce i lektoři tance. K zakoupení bylo nejen občerstvení, ale i suvenýry v podobě oblečení a různých doplňků s krásnými motivy. Otevřené Vrbecké muzeum, historická komora a výstava nářadí na opracování dřeva, umožnili všem přítomným náhled do místní historie nejen díky poutavým výkladům. Děti si mohly vyzkoušet cvrnkání kuliček. Závěr patřil opět zajímavým přednáškám a příjemné muzice.

Odezva návštěvníků byla velmi kladná, všichni aktéři programu se shodli, že se akce povedla a obec si zarezervovala druhý zářijový víkend roku 2022 jako termín pro uspořádání dalšího ročníku. I přesto, že vše proběhlo na výbornou, nás už napadají další "zlepšováky".



Takže za rok na viděnou!



Ondra Adamský