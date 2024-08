Výstava keramiky Josefa Mrázka probíhá v nádherných prostorách Mytologické chodby Senátu PČR do 20. října a je přístupná veřejnosti vždy v pondělí mezi 14. a 15. hodinou. Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit na čísle 257 072 678. Za umožnění uskutečnit výstavu na takto důstojném místě patří poděkování paní senátorce Vítkové, Muzea letovické keramiky, za organizaci a městu Letovice za vstřícnost a spoluúčast na realizaci výstavy.

Josef Mrázek se narodil r. 1889 v Dobšicích u Pardubic a zemřel v r. 1959 Huntigtonu (USA). Je známý svým všestranným talentem – byl malířem, podnikatelem, průkopníkem ve vývoji plastů (vyvinul a nechal si patentovat speciální hmotu MAROLIN), tajným agentem pracujícím pro Masarykovo osvobozenecké hnutí, velkým vlastencem a mecenášem.

V roce 1908 odjel do Ameriky za svým strýcem. Po dokončení studia na Saint Louis Academy of Arts nastoupil do Academy of Design v St. Luis. V roce 1910 se přestěhoval do New Yorku, kde nastoupil do firmy Hester Decorators a v roce 1917 již zakládá svoji vlastní firmu Czecho Peasant Art Company na ručně malované nádobí, vázy, svícny a lampy.

Josef Mrázek byl současně jedním ze zakladatelů hnutí za nezávislost Čech a Moravy ve Spojených státech, které vedlo ke vzniku Československa. Pracoval jako tajný agent špionážní sítě v New Yorku. Stal se přítelem prezidenta Masaryka a spolu s dalšími významnými Čechy ve Spojených státech hostil řadu prezidentových návštěv v USA.

Po vzniku Československa Mrázek přesunul svoji firmu do Letovic na Moravě. Továrna Josefa Mrázka v Letovicích a větrná elektrárna byla navržena Mrázkovým švagrem architektem Kamilem Mikšíčkem a postavena stavitelem Ferdinandem Rydlem (1924 – 1925). Nevšední a jedinečnou fasádu vyzdobil rozměrnými kartušemi ornamentů a figurálních motivů na způsob sgrafita letovický akademický malíř Jan Daněk, kterému pomáhal jeho bratr Antonín. Bylo zde zaměstnáno 180 pracovníků, v jejichž čele stál právě Antonín Daněk.

Na americký trh byly každý měsíc expedovány 2 vagony keramiky. Výrobky šly do nejluxusnějších obchodních domů ve velkých městech (Boston, Chicago, Filadelfie, Miami a další). Zaměstnanci firmy jako jedni z prvních v Československu dostávali zdravotní benefity, vyšší platy než bylo obvyklé a důchod. Mimo to Mrázkova rodina podporovala finančně kulturní činnost - knihovnu, divadelní soubor, pěvecký sbor a závodní kapelu. Největším oceněním pro jeho keramiku byla zlatá medaile na Světovém veletrhu ve Filadelfii v roce 1926.

V době Velké hospodářské krize se de facto zhroutily ekonomiky po celém světě a dopad se podepsal na další existenci Mrázkovy keramičky v Letovicích. V důsledku krize byl nucen utlumit a posléze zcela ukončit provoz v Letovicích. Bohužel poté následovala druhá světová válka. Po ní byl Josef Mrázek připravený znovu rozjet výrobu keramiky, v plánu byla dokonce stavba další budovy, kde by se pravděpodobně vyráběly kachle na kamna a sporáky (několik vzorků bylo objeveno až v současné době), ale rok 1948 s nástupem komunismu udělal definitivní tečku všem dalším nadějím a plánům a tak Josef Mrázek definitivně odjíždí do USA.

Koncem třicátých let byl najat dvěma významnými návrháři jevištní scény, Harrym Hornerem a Borisem Aronsonem, aby vyrobil nové, lehké sestavy pro jeviště z plastu Marolin pro nejúspěšnější muzikály divadel na Broadwayi, Radio City Music Hall a Metropolitní Operu. V době druhé světové války vyvinul a vyráběl důležitou leteckou součástku, (právě z tohoto speciálního druhu umělé hmoty), kterou poskytl americké vládě a následně která byla integrována ve více než 70 000 vojenských letadlech Spojených Států zapojených do bojů v 2. světové válce.

Nejtrvalejší dědictví Josefa Mrázka je uchováno v pestrobarevné nádherně malované keramice, kterou byl okouzlen nespočet významných domácností v USA, kam se keramika z větší části vyvážela, ale také například Ernest Hemingway. V dnešní době je možné servisy Mrázkovy keramiky nalézt v muzejních sbírkách a domovech tisíců sběratelů po celém světě. Kolekci vystavuje např. Muzeum v Dallasu a v Hustonu.

Nejrozšířenější expozice keramiky Josefa Mrázka je ovšem v Letovicích v Muzeu letovické keramiky. Je otevřeno každý čtvrtek v době 13 – 17 hodin. Mimo tuto dobu si můžete dojednat návštěvu na tel. 739 687 300. Budova továrny je od roku 2010 zapsána na seznamu Národního památkového ústavu jako kulturní památka, v současné době zde sídlí restaurátorská společnost opravující starožitný nábytek.

V Letovicích byla 28. října 2019 vysázená alej stromů věnovaná významným osobnostem Letovic. Jsme hrdi na to, že mezi ně patří a má zde svůj strom také Josef Mrázek.