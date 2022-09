Celkem šesti hravých disciplín se zúčastnilo 54 dětí ve věku od tří do čtrnácti let. Mimo vrhu granátem si vyzkoušely třeba skok do dálky či překážkovou dráhu. Ti nejmenší mohli svou rychlost poměřit i v závodě na odrážedlech a koloběžkách. Všechny děti předvedly krásné výkony a hlavně radost ze hry, proto jim všem bez ohledu na umístění gratulujeme a těšíme se na setkání v následujícím ročníku.