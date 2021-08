Městská knihovna Blansko nabízí nejmenším čtenářům, aby se s ní pročetly létem. Čtyři prázdninové pondělky jsou v knihovně věnovány čtyřem příběhům. Vždy v 9.30 hodin se přečte a promítne jedna dětská bohatě ilustrovaná kniha a poté se knihovna promění ve výtvarnou dílničku. Nenechte si ujít poslední letní čtení 23.8. s názvem V knihovně je lev.

Děti si po skončení čtení mohly vyrobit vlastní zvířecí masky. | Foto: Eva Jirků

V pondělí 9.8. proběhlo v knihovně předposlední čtení s názvem Karneval v ZOO. To děti a jejich rodiče zavedlo do ZOO, kde se zvířátka převlékla do přestrojení za jiné zvířátka. Kupříkladu žirafa se snažila vypadat jako nosorožec, anebo opice jako doktor či baletka. Celým čtením provázela paní knihovnice, která čtení a komunikaci s malými dětmi zvládala na jedničku. Děti odpovídaly na její otázky, aby ukázaly, jak dobře poslouchaly a jaký mají přehled.