Letní výtvarné dílny se konaly ve dvou líniích:

6 stanovišt rozmístěných po prostoru galerie s jednotlivými výtvarnými aktivitami spojujícími téma čáry. Průvodcem na této dobrodružné cestě byl budhistický mnich Okurka (Shitao).

Druhou línií byly 3 speciální workshopy s externími lektory.

Úterý 13.7. patřil workshopu pod vedením Dj Opia (aka Romana Ševčíka), který se věnuje zvuku. Účastníci nahrávali šumy a ruchy městského prostředí, následným remixem společně vytvořili skladbu Teď a tady.

Ve středu 14.7. během workshopu Zážitkového modelování s Olgou Fryčovou Hořavovou si všichni zůčastnění, děti i dospělí, osahali práci s hlínou, jíly a hlinkami, vytvořili nádoby podle pravěkých vzorů, masky i sošky zvířat a lidí. Vypálené výrobky si mohou návštěvníci po výpalu vyzvednout.

Ve čtvrtek 15.7. probíhá workshop s Jitkou a Davidem Horákovými, kteří provedou všechny dospělé tvorbou modulárních outfitů a děti si zkusí pomocí akční malby vytvořit vzory a dezény na papírových modelech.

Celkově se za pondělí, úterý a středu zatím zúčastnilo celkem 89 lidí všech věkových kategorií. Letní výtvarné dílny potrvají až do pátku 16.7. do 16 hodin, proto neváhejte vydat se do galerie za dobrodružstvím spojeným s linkou, mapováním pohybu, tvorbou prostorové instalace z přírodnin, kompozic z písmen a znaků, koláže a další. Těšíme se na osobní setkání.

Andrea Kaňkovská

Galerie města Blanska