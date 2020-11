V rámci distanční výuky na naší ZUŠ Blansko jsem žákům zadala výtvarný úkol, který měl být tak trochu za odměnu. To, co děti vytvořily, mě udivilo a příjemně překvapilo.

Panáček z alobalu se přišel prolétnout. | Video: ZUŠ Velké Opatovice

Přes podzimní prázdniny jsem zadala práci za "odměnu", a to sníst čokoládku a z alobalu poskládat = zmačkat = vytvarovat panáčka podle zaslaného nákresu. Z výtvoru mi žáci měli poslat fotky, jak si panáček vede, kde všude s námi je a co dělá. Žáci posílali panáčky na PC myšce, u čajíčku, na koníkovi, v kytkách, všude možně…Petra Štefanová svůj úkol splnila a ještě čekala na hezké počasí, aby svou vizi dotáhla do konce S tátou a svým novým kamarádem se vypravila do Ráječka na letiště, aby panáček z alobalu také něco pěkného zažil.