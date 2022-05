Hynku, váš pořad Legendy mě nadchl, kdo je jeho autorem? Choreograf programu je Don Dedie, který spolupracuje na projektech jako je například Tvoje tvář má známý hlas nebo Superstar. Artisty vybíráme s bratrem, ale protože značka Humberto šla za posledních pět let hodně nahoru a v Evropě patří mezi špičku, ozývají se špičkoví artisté sami. To už je co říct.

Jaký máte vztah ke Slovácku, co vy a víno, folklór?

Na Jižní Moravu i Slovácko se vždycky moc těším a rád se sem vracím, protože tady mám spoustu přátel, kteří mě vždy vezmou do sklípku. Ale na větší poznávání okolí není čas, to vidím jen z auta, protože veškerý svůj čas věnuji cirkusu a zvířatům. Jsem ovšem napůl Moravák, i když severní, protože moje maminka pochází z Nového Jičína a tatínek z Ústí nad Labem.



Jak jste s Humbertem prožívali dobu covidu?

Začali jsme úspěšnou sezónu 12. února 2020 v Hradci Králové, po třech týdnech jsme začali hostovat v Prostějově, poté jsme měli na měsíc naplánované Brno. Jakmile jsme postavili stan, přišli z krajské hygienické stanice a řekli, že se všechno pozastavuje. Naivně jsme si mysleli, že to za pár týdnů přejde, tak jsme zůstali v Brně. Protože se to bohužel zhoršovalo, odjeli jsme na naše zimoviště, kde jsme čekali dva a půl měsíce. V červnu nás pustili a 12. října nás zavřeli na deset měsíců. To bylo nejhorší období, ale přežili jsme.



Jak jste přežili, co jste dělali? Jak jste živili zvířata? Pomohl vám stát?

Stát nám nedal ani korunu, byli jsme jediní v Evropě. Kolegové z Německa, Francie, Itálie dostávali měsíčně kompenzaci cca 6 – 7 tisíc eur. V té době jsme dělali všechno možné. Někdo šel do práce, např. do supermarketu, dělali jsme otevřené on-line tréninky za symbolickou padesátikorunu, které měly velký úspěch. I lidé byli fantastičtí a začali nám posílat peníze, aniž bychom je žádali. Založili jsme tedy konto, které jsem ale ten den zase zastavil. Podpora byla tak obrovská, že jsem lidem poděkoval, že nám i to pomůže. Humberto provozujeme soukromě třicet let, tak jsme měli i nějaké rezervy, ale všechny v covidové době padly, protože krmení nás stálo 200 – 300 tisíc měsíčně, to je 300 – 400 kilo masa, balíky sena, ovoce, vitamíny. Tak říkám, když jsme přežili covid, tak už snad přežijeme všechno.

Jaký je váš názor na neziskovou organizaci Svoboda zvířat, která mimo jiné bojuje proti zvířatům v cirkusech?

Myslí si, že dosáhla velkých úspěchů, ale nedosáhla vůbec ničeho, celé je to postavené na lžích a dezinformacích. Cítíme to jako velkou křivdu, proto budeme podávat ústavní stížnost, takže se vydáváme do dalšího boje. Proti ochráncům zvířat nic nemám, ale je nutné pomáhat zvířatům tam, kde je to potřeba. Ale v našem cirkuse a jiných dobrých cirkusech není problém. Stačí se přijít podívat. Také jsme vzorem pro ostatní cirkusy v Evropě, co se týče boje za zvířata v cirkusech.



Jaké máte zážitky se zvířaty?

Například naše medvědice Markýza do tří let pracovala a její předposlední sezóna byla v Hodoníně. Pak se jí už nechtělo pracovat, tak skončila. A já nejsem člověk, který by něco lámal přes koleno a nutil ji, takže Markýza nevystupuje a jen je ve výběhu s kluky Míšou a Matějem a baví zoo, třeba před Matějem zavírá dvířka od přívěsu. A když vidí, že lidé přichází k výběhu a smějí se, tak ona to bere, že se jí dvoří a začne se předvádět. Medvěda Matěje jsem si vypiplal od malička, když ho jeho máma, jako prvorodička odmítla. Lvice Helena je jedinečná, takovou lvici už nikdy mít nebudu, má i svůj fanklub na sociálních sítích. Zvířata jsou velmi inteligentní tvorové a já se mezi nimi cítím lépe a pracuji s nimi raději, než s lidmi. Jsou naše rodina.

Co vám v poslední době udělalo radost?Že nás lidi velmi podporují, chodí na vystoupení a za posledních cca dvanáct let jsou sezóny čím dál lepší. Také, že máme silnou základnu fanoušků, se kterými jsme udržovali kontakt i v době covidu. Jsme propojení, neskutečně nás podporují a i díky nim cirkus funguje. My se jim to snažíme oplácet našimi výkony.

Děkuji vřele řediteli cirkusu Hynkovi Navrátilovi ml. za krásné povídání a kouzelný večer! A pozdravuji velblouda Sultána, slonice Baby a Sharon, kozla Honzíka, koníka Lukáše, medvědy Míšu, Matěje a Markýzu, lvice Athénu, Helču s celou smečkou, atd.

Simona Lukášová



Foto: Josef Fantura, Josef Petrica, Simona Lukášová, video Simona Lukášová