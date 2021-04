Nedávné slunečné ráno u našeho rybníka, kde domácí pár labutí čerstvě zahnízdil. Objevila jsem další bobří tunely a z kvítí jen spousta podbělů. Drozd mi za tu dobu zazpíval celou škálu svých písniček.

A co mě překvapilo nejvíc, že jsem viděla poletovat jednu vlaštovku. Je to hodně brzy. Jinak sem přilétají až v květnu.Ale jak se říká,jedna vlaštovka jaro nedělá. Zašla jsem i do Melkovského údolí, kde mě potěšila spousta baboček a dalších motýlů.

Šárka Jurová