Obvykle bychom chystali i další doprovodný program, to ale tentokrát prozatím nebylo možné. Přesto jsme byli všichni rádi, že jsme o naši pouť spojenou se svátkem sv. Stanislava nepřišli a mohli ji oslavit společnou mší v našem kostele.

jinak vám v tomto čase, kdy se hodně věcí uvolňuje a zpřístupňuje, přeji nejen zodpovědný přístup. Apoštol Pavel píše v svém 1. listu Korintským (10, 23): Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Pro nás to znamená, že nyní není čas na to mít strach, ale je čas na to být opatrný! Není třeba mít strach, pokud budeme dodržovat pravidla hygieny - mytí rukou, desinfekce, nošení roušek. Rouška nechrání mě, ale chrání mé okolí před mými bacily a viry.

P. Petr Košulič

farář, Kunštát