Jako první vystoupil místní chrámový sbor „Tacet“ s Českou mší vánoční moravského skladatele a varhaníka Eduarda Marhuly, žáka Leoše Janáčka. Po melodických tónech a líbezném sólu méně známé skladby jsme se mohli zaposlouchat do kouzelných zvuků varhan v podání paní Petry Sedlákové. Missa Pastoralis in C Boemica Josefa Schreiera, uváděná také jako mše „Čuj, Miko, čuj! skladba z poloviny 18. století, zazněla v podání smíšeného pěveckého sboru Janáček z Boskovic.