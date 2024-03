V loňském roce podala Obec Kozárov žádost o dotaci v rámci programu: Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, na projekt: „Pořízení vybavení do kulturního domu a pro kulturní akce“, ze kterého bylo pořízeno 135 kusů židlí do kulturního domu, dataprojektor a 2 kusů pártystanů ve výši 275 tisíc korun. Přesto, že celkové náklady na pořízení tohoto majetku činily 616.891 korun, přišla tato téměř čtyřiceti pěti procentní dotace vhod.

Kulturák v Kozárově má nové židle i stoly. Lidé je poprvé testovali na Silvestra | Foto: F. Sedláček

Dále prostřednictvím MAS Boskovicko Plus, z.s. byla na Státní zemědělský intervenční fond podána žádost o dotaci, na projekt: „Pořízení stolů do KD Kozárov“, ze kterého bylo pořízeno 19 kusů stolů do kulturního domu ve výši 121.600 korun taktéž z Programu rozvoje venkova ČR. I zde byly náklady v celkové výši 161.253 korun. Takže dotace činila cca 75 %, což obci velice pomohlo.

Výše uvedeným žádostem bylo vyhověno, a tak ke konci roku 2023 byly požadované věci nakoupeny. V kulturním domě tak došlo k obměně starých židlí, které byly v sedmdesátých letech pořízeny z výtěžků divadel místního ochotnického spolku a stolů, které byly pořízeny za ocenění tehdejšího Místního národního výboru za jeho činnost v rámci okresu Blansko.

Tímto se zvýšil komfort v sále místního kulturního domu, kde se pořádají taneční zábavy, plesy, rodinné oslavy, svatby a další kulturní akce. První zatěžkávací zkouška proběhla na Silvestra při vítání nového roku. Všichni zúčastnění si nové posezení velice pochvalovali. Ocenili i pěkný vzhled nových židlí, které tomu dávají onu pověstnou korunu.