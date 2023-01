Křehká krása velkého formátu. Zimní výstava Evy Juračkové vábí na květiny

Evu Juračkovou netřeba dlouze představovat. Je to pedagožka a umělkyně žijící a tvořící na Blanensku. Při svém působení na Základní umělecké škole v Blansku, kde působí již třicátým rokem, odchovala již několik generací výtvarně nadaných dětí. Vice než deset let učí také výtvarnou výchovu na blanenském gymnáziu.Teď si výběr její tvorby založené na zobrazování rostlinných motivů mohou vychutnat návštěvníci Galerie města Blanska. Výstava s názvem Vlouce má za sebou úspěšnou vernisáž a bude ke zhlédnutí až do 5.3.2022.

Výstavě dominují velkoformátové kresby na transparentní igelitové folii. | Foto: Se souhlasem Petry Voet (Petra Voet Photography).

Myšlenka výstavy VLOUCE v zimě a ve sněhu to byla moje představa.V sobotu ráno opravdu napadl sníh a louka se stala vzácností, což je poslední dobou stále. Dlouhodobá letní sucha, vymírání rostlin, ne zrovna dobré hospodaření na polích, vodohospodářství také nic moc… Chlad a sníh sevřel jih Moravy. Květiny kreslím opravdu nejraději. Provázejí nás celým životem - při narození, svatbě i při posledním odchodu. Květinou se obdarovává, omlouvá, žádá. Květina je naší společnicí doma i v zaměstnání. Chtěla jsem graficky a stručně vyjádřit jejich křehkost, rozmanitost a krásu. Mám radost z čistoty prostoru, střídmé, spíše strohé barevnosti, propojení "odpadového" materiálu s igelitem (který začíná převládat i v přírodě) a moderním výtvarným prostředkem - "tegařskou" fixou. Skloubení průsvitnosti materiálu a velké plochy kartonů a zdí, bílá x černá x béžová. Záměrem byl i lehký pohyb zavěšených kartonů prouděním vzduchu v druhé místnosti připomínající pohyb rostlin kolem nás. Jsem velice ráda, že jsme dodrželi klasickou podobu výstavy a obešli bez moderních technologií. Ty se nehodí ani ke mně a ani k loukám.Doufám, že se to podařilo a že výstavou udělám lidem radost. Eva Juračková