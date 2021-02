Ve čtrnácti letech v roce 1960 odešel brácha do učení do dalekého Kyjova na jižní Moravě. Měl se původně vyučit strojníkem sklářských automatů pro úsobrnské sklárny. Jenže záměr nahradit ruční foukání skla těmito automaty se tenkráte ještě nekonal, a tak bylo bráchovo učení přesměrováno na klasického zámečníka.

Flakony na voňavky, které v Úsobrně skláři vyráběli v šedesátých letech. | Foto: archiv Pavla Kyseláka

Po vyučení až do nástupu na vojnu pracoval v huti jako údržbář. Jednou v sobotu, když měl službu, jsem mu přivezl oběd. Naša mama ho pečlevě přepravila do plechovyho kafábla a dvóch menšich kastrólku a do termoske nalila čerstvy meltovy kafé. Dal sem to všecko do kabele, keró sem pověsel na štanglo svyho kola a verazel do huti. Brácha dojedl oběd, spokojeně zamlaskal a šli jsme k peci. A protože bylo sobotní odpoledne, nikdo tam nebyl. Přinesl kbelík se studenou vodou, vzal sklářskou píšťalu, nabral z pece trochu rozžhavené skloviny a pustil ji do připravené studené vody. Za chvíli z ní vytáhl novotou zářící krapalici. Bylo to vlastně rychle vychlazené sklo ve tvaru poněkud větší kapky, končící jemným vláskem. V Čechách této skleněné „rychlokvašce“ skláři říkají slza nebo slzička.