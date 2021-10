Každoročně si chovatelé i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Děti v ZŠ Jabloňany tento svátek oslavily zvířátkovým týdnem. Děkujeme jabloňanské škola ze pěkný příspěvek a fotky.

Děti v Jabloňanech oslavily ve škole Mezinárodní den zvířat. | Foto: se svolením školy

V pondělí 4. října měly děti nevšední zážitek z návštěvy pana Michala Krátkého, který přišel dětem ukázat svého domácího mazlíčka – Krajtu královskou a mláďátko Krajtu mřížkovanou. Děti si mohly Krajtu prohlédnout, pohladit a mláďátko i pochovat. Dozvěděly se spoustu zajímavých a poučných informací. Nejen pro děti, ale i pro pracovníky školy to byl opravdu nezapomenutelný zážitek. Ve středu 6. října k nám až z Prahy zavítal zakladatel a majitel sokolnické společnosti Teir pan Michal Procházka, který se péčí o dravce a sovy věnuje prakticky od dětství. V této přednášce se děti zajímavým způsobem seznámily s několika druhy dravců a sov, jejich úlohou v přírodě, biologií a ochranou. V průběhu ukázky byli postupně představeni zástupci sov a poté dravců, vysvětleny rozdíly mezi těmito skupinkami a některé rozdíly předvedeny prakticky. Součástí přednášky byla i letová ukázka. Děti měly možnost zblízka spatřit např. Sovu pálenou, Kalouse ušatého, Kulíška, Výra velkého, Káně lesní, Poštolku obecnou, Krahujce obecného i Orla skalního. Byl to opravdu velký zážitek. Ptáci létali v co nejtěsnější blízkosti nad dětmi. A v pátek 8. října si za odměnu mohly děti přinést do školy živé zvířátko. A kdo nemohl živé, tak donesl aspoň plyšové :). O domácích mazlíčcích jsme si povídali, ukazovali fotografie, starší děti psali krátké povídání. Byla to příjemná tečka za celým týdnem. Mezinárodní den zvířat nám připomíná, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našich životů.