Další čtenáři Blanenského deníku se podělili o svoje fotografie zimních krás. Připojit se můžete i vy a zaslat povedené snímky prostřednictvím webové rubriky "čtenář reportér" nebo na blanensky@denik.cz.

Ze zimních vycházek. | Foto: Martina Kassaiová

Pod nohama skřípe sníh, s večerem procházka víc zebe, ale o to kouzelnější může být zimní procházka. Ukazují to i obrázky z vycházek do okolí Boskovic od našich čtenářů. Máte také obrázky zimních zážitků: procházek, běžkování, bruslení, sáňkování, koulování a stavění sněhuláků? Těšíme se na ně na blanensky@denik.cz.