Září je tu a s ním i kromě začátku školního roku také závody v požárním útoku v Lysicích. Trať v blízkosti fotbalového hřiště hostila v sobotu 2. září desáté kolo letošní Velké ceny Blanenska. Do Lysic se sjelo celkem osmnáct týmů mužů, čtyři týmy veteránů a po deseti ženských a dorosteneckých týmech.

Po druhé hodině soutěž odstartovala na delší trati kategorií mužů. S tratí si nejlépe poradil momentálně vedoucí tým celkového pořadí Velké ceny Blanenska, Sychotín „A“, který jako jediný z kategorie prolomil hranici sedmnácti vteřin a útok zakončil v čase 16,94. Na druhé místo se zvládli jedním s posledních pokusů v soutěži dostat muži z Ostrova u Macochy v čase 17,03. Pasohlávky si na blanenskou ligu odskočili ze závodu EMAS Extraligy České republiky a doplnily nejlepší trojici v čase 17,15.

Po přestávce na zkrácení trati a občerstvení rozhodčích pokračovala kategorie žen, veteránů a dorostenců. V kategorii žen ukázaly ženy z Lysic hned na začátku soutěže, že na domácí trati mají výborně natrénováno a zapsaly čas 17,10. Poměrně dlouhou dobu byly vedoucím týmem. Třinácté v pořadí šly však na start ženy ze Žernovníka „A“ a i přes drobné zaváhání vedoucí čas nakonec vylepšily na hodnotu 16,92 a stanovily tak i nový rekord lysické trati. Třetí skončila děvčata ze Senetářova v čase 17,31.

Mezi muži a ženami zatím není rozhodnuto o celkových vítězích a vítězkách Velké ceny Blanenska pro rok 2023. Poměrně velký náskok mají právě vítězné týmy z tohoto kola – Sychotín „A“ a Žernovník „A“. Poslední dvě kola rozhodnou, jak to nakonec dopadne a bude to možná ještě napínavé, minimálně mezi nejlepšími třemi týmy v mužské kategorii. U žen jsou bodové ztráty větší, ale ve hře je pořád dostatečný počet bodů, aby se pořadí mohlo promíchat.

Oproti tomu v kategorii veteránů a dorostenců už je o vítězích rozhodnuto a rozhodovalo se právě v Lysicích. Veteráni ze Žernovníka zvítězili s velkým náskokem v čase 15,83 a obhájí tak celkové loňské vítězství. Na paty jim šlapali po celou dobu veteráni z Hlubokého, kterým se bohužel pokus nepovedl podle představ a obsadili v Lysicích třetí místo. Mezi ně se dokázali dostat veteráni z Kotvrdovic v čase 18,87.

Dorostenci ze Senetářova „A“ nedovolili překvapení a zvítězili letos posedmé z deseti závodů se zajištěným útokem v čase 16,81. Pěkný útok i čas 17,21 se potom povedl dorostencům ze Žernovníka a obsadili druhé místo. Třetí dorostenci z Kotvrdovic doplnili bednu v čase 17,33.

Po vyhlášení výsledků připravili pořadatelé z Lysic soutěž o nejrychlejší nalívačku, do které se přihlásilo kolem třicítky dvojic mužů, žen a smíšených týmů. V tzv. nalívačce jde o to dostat vodu co nejrychleji přes koš a savicové vedení do stroje. Voda, která se dostane ze stroje ven, potom zastaví časomíru. Na soutěž zůstalo i velké množství fanoušků, kteří se usadili kolem základny a podporovali všechny týmy bez ohledu na příslušnost k SDH. Mezi muži zvítězil Sychotín, mezi ženami a smíšenými týmy Žernovník. Nehledě na výsledky šlo hlavně o příjemné zpestření sobotního podvečera a to se povedlo!

Na blanenských tratích se letos potkáme už pouze dvakrát - hned příští týden v sobotu 9. září od 13 hodin v Sudicích a potom opět v sobotu, 30. září od 11 hodin, vše uzavřeme v Bořitově. Na viděnou u trati!