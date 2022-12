Konec SITU 2022. V blanenském kinosále se rozpoutala debata o veřejném prostoru

První ročník festivalu SITU dozrál ke svému konci. Od jara do podzimu se tým SITU projektu ve složení Júlie Chodúrové Bútorové, Hynka Skotáka a Jolany Chalupové pod zaštítěním blanenské galerie a města pustil do sadby ve Skleníku. Co více než chutné plody se ale podařilo vypěstovat byla diskuze mezi občany Blanska, a to především na internetu, která byla neméně podnětná.

Zakončením prvního ročníku festivalu SITU byl diskuzní panel v blanenském kině. | Foto: Se souhlasem Duong Tuan Hunga.

Hosty na panelové diskusi v kině Blansko byli Silvie Šeborová, Martina Růžičková a za občany Blanska Monika Karlíková. Televizní studio Audiovisual připravilo časosběrné video o skleníku od stavby po rozebrání a bylo tak hezkým ohlédnutím za bezmála půlročním trváním projektu. Slovo dostali samozřejmě i diváci a nesouhlas s urbanistickými postupy města byl zjevný. Součástí skleníku byl sběr dat formou pocitové mapy s otázkami. Některé odpovědi byly humorné, třeba na otázku, kde pořádat kulturní akce zaznělo většinové - na hřbitově! Kde se bojíš, byla zase nadpočetná odpověď - ve škole. Blansko má tedy možná velký problém ve vzdělávacích zařízeních, ale spíš to bude tak, že se kolem Wanklova náměstí pohybuje hodně teenegerů, kteří si z dotazníku dělali legraci. To je o něčem vypovídající, vysvětluje spoluautorka projektu a shoduje se s názorem z publika, že blízké okolí s mladými dospělými příliš nepočítá. Dojemné setkání. Studenti z Boskovic zahráli pohádku Tři bratři v domově seniorů Inspirativní diskuze se točila hodně kolem příkladů ze zahraničí, kde Monika Karlíková dlouho žila. Není třeba ale srovnávat ani se příliš vzdalovat, jak ukazuje Martina Růžičková svojí výzkumnou praxí ve slovenkém městě obdobné velikosti Blanska. Drahanskou vrchovinou se prohání běžkaři. Počasí jim zatím přeje Pozvání na akci přijal i starosta města, pan Jiří Crha. Ten hned přiznal, že k udělení nutných povolení k záboru prostoru příliš neměl, ale nakonec výslednou podobu projektu ocenil se slovy, že „je dobré vidět i jiné názory a dát jim šanci”. Judita Levitnerová Galerie města Blanska