Setkání se střídají jeden rok u nás a druhý rok ve Slovinsku a jsou zaštítěna Slovinským velvyslancem v Praze a Českým v Lublani. Sbory vystupují vždy na třech místech. Letos si vybrali Letovice, Boskovice a Brno, kde navíc vystoupí i Carpe diem z Letovic. Ale vraťme se do Synagogy maior.

V úvodě Šárka Bučková česky a Alena Šamonilová slovinsky přivítaly návštěvníky boskovického Setkání a seznámily je s historií slovinského sboru Bratrstvo, který vystoupil jako první. Tento sbor řídil sbormistr Vladimir Čadež a zazněly slovinské písně Kde so tiste stezice, Oj te mlinar, Vinska a další. Po poděkování potleskem přidali pak písňovou vzpomínku na české vojáky padlé ve Slovinsku za 1. světové války.

Jako druhý vystoupil Vachův sbor moravských učitelek, pod vedením Patrika Buchty. Na klávesy je doprovodil Karel Těšík. Sbor si rozdělil vystoupení na dvě části. Jedna se odehrála za podiem a druhá na ženském balkoně. Zazněly písně jak klasické, tak i soudobé v češtině, angličtině, latině i staroslověnštině. Umístěním do synagogy tak vystupující i posluchači si mohli vychutnat úžasnou akustiku, která v této budově v minulosti překvapila nejednoho vystupujícího. Na závěr obě moderátorky pozvaly přítomné na sobotní vystoupení v sále Milosrdných bratří v Brně. Příští ročník by se měl konat opět ve Slovinsku, tak snad se dočkáme dalšího vystoupení v roce 2023, kdy Moravské učitelky oslaví 111 let od založení tohoto sboru.

Monika Šindelková