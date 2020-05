Rádi byste se prakticky naučili, jak si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce? Bavilo by vás starat se o včely, slepice či králíky a vytvářet s nimi respektující vztah? Nebo jen chcete smysluplně trávit volný čas? Pak vám bude možná blízká myšlenka Komunitní farmy. Za necelý rok vznikla komunita lidí z blízkého okolí, kteří se scházejí a tvoří společný prostor plný života. K dispozici mají pronajatou louku u lesa, starý sad a zázemí bývalé samoobsluhy. Dále využívají i další pozemky, které jim místní poskytli k obhospodaření.

Každý se zapojí tak, jak umí, chce a může. Farmáři se nestarají jen o sebe, ale také se snaží zanést více rozmanitosti a života do člověkem změněné přírody, aniž by z toho měli přímý užitek. Vytváří například trvalkové kvetoucí záhony pro hmyz, nahrazují invazivní druhy rostlin rostlinami původními. Nedílnou součástí komunitní farmy jsou také děti, které jsou do celého procesu farmaření přirozeně začleňovány.

Malí farmáři mají možnost na vlastní oči sledovat, jak vzniká jídlo nebo jak roste strom a také se na tomto procesu podílet, učit se ze zkušeností a přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Jak vypadá takový den na farmě, popisuje Lenka Musilová, spoluzakladatelka projektu. „Vždy se mezi námi najde někdo, kdo má nápad na aktivitu a domluví se s ostatními na vhodném dni, kdy se buď sejdeme společně, nebo se prostě činí sám. Často stavíme oplocení a boudičky pro slepice či králíky nebo vytváříme záhony a oséváme je. Večer si společně vaříme v kotlíku na ohni nebo opékáme. V průběhu roku si užíváme plodů naší práce, zpracováváme je a plánujeme další prvky a aktivity. Všechno plyne přirozeně, vzájemně se učíme, smějeme, trávíme společně a smysluplně čas v přírodě," sdělila Musilová.

Komunitní farma stále hledá nové členy. Je otevřena všem lidem, kteří vidí smysl v její existenci a chtějí se jakkoli podílet na jejím vzniku a chodu.Máme spoustu plánů i otevřených prostor k realizaci těch Vašich. Pokud byste měli zájem nás navštívit nebo se k nám přidat, kontaktujte nás prostřednictvím webu komunitnifarma.cz.

VENDULA ČERMÁKOVÁ