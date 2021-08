Komunitní farmu na Olešné u Blanska slaví druhý rok svého fungování. Je to společenství rostlin, zvířat a lidí žijících udržitelně na planetě Zemi. Tvoří životní prostor, jídlo a okolní krajinu v souladu s přirozenými koloběhy.

Je to smysluplné trávení volného času, shodují se členové Komunitní farmy. | Foto: Se souhlasem Komunitní farmy

Tož ta naše farma už má dva roky! Jak říká farmářka Leona Fousková: Za tu dobu jsme se toho opravdu hodně naučili - nejen o přírodě, ale hlavně o sobě. Je to prima škola po všech stránkách, smysluplný způsob trávení volného času. Naše aktivity se neustále rozšiřují, hledáme další nadšence. Vše je na bázi dobrovolnosti, ale i osobní zodpovědnosti. Každý dělá to, co je mu blízké, v čase, který si zvolí.