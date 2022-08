Akce odstartovala v pět hodin vystoupením Dj.

Boskovičtí si dopřáli jarmark a nevšední zábavu pro děti. Ochutnali i speciality

Poté už na terase budovy kina odehráli svůj koncert adamovští Magic Inspace Band. Ti zahráli cover songy například od skupin Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz, Buty, Vladimír Mišík & Etc., Rolling Stones, Richard Müller, Black Sabbath, Frank Zappa či Blue Effect. Nechyběly však ani songy z vlastní tvorby. Zazněla i nejznámější píseň od kapely Pink Floyd We don't need no education, při které se u provizorního pódia sešli lidé i k tanci.

