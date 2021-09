Maška byl neúnavný vědecký pracovník, nejuznávanější archeolog za Rakouska-Uherska, pedagog a vzácný obětavý člověk. Dnes po století můžeme říci, že mezi badateli o pravěku patří jméno K.J.Mašky na přední místo v řadách vědců a badatelů naší vlasti. Jen málo lidí si dovede předtavit kolik houževnatosti a lásky musí mít badatel a vědec typu K.J.Mašky ke své práci, aby dosáhl jeho výsledků. Kolik příkoří a neocenění této záslužné práce musel prožít. Co času, námahy a peněz musel věnovat, aby dosáhl vytčeného cíle-oživit před našima očima dávnou prehistorii naší země.

Nedávno uběhlo 170 let od narození Karla Jaroslava Mašky, blanenského rodáka a moravského badatele pravěku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.