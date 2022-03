„Projekt vznikl již v roce 2020 jako součást trojdílného cyklu krátkodobých výstav RE.FLECTION.TUGENDHAT.90, který byl věnován oslavám 90 let od dokončení vily samotné. Zanedlouho po slavnostním otevření musela být výstava pro veřejnost uzavřena z důvodu zavedení protikoronavirových opatření a její obsah byl převeden na webové stránky a sociální sítě vily Tugendhat.“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.Návštěvník výstavy přichází do netradičního interaktivního archivu, ve kterém si může volně brát výstavní panely do rukou a zkoumat jednotlivé oblasti, technologie a postupy památkové obnovy, případně si prohlédnout rozsáhlou fotodokumentaci.