Street Jam jsou skateboardové a koloběžkové závody spojené s prezentaci výtvarného umění StreetArt, která čítá malování na sololitové desky. K poslechu přitom hrál DJ a konal se i turnaj ve stolním fotbálku.

Akce se zúčastnilo kolem dvou stovek lidí. Závodníky přišly podpořit celé rodiny. Rodiče, prarodiče, mladší sourozenici a přátelé. Závodů se zúčastnilo sedmnáct závodníků na koloběžkách a třináct závodníků na skateboardech. Šlo především o místní kluky a holky, znali se navzájem, a to se promítlo i v přátelké atmosféře celého odpoledne.

Oproti původnímu odloženému termínu počasí celkem vyšlo. Byla zima, ale pršet začalo až po závodech.

Akce se setkala s velmi pozitivními ohlasy širokého spektra účastníků od dětí, přes mládež po dospělé. Letošní událost proběhne již podruhé v nově zrekonstruovaném skateparku. Protože je v posledních letech skatepark v Blansku využíván velkým množstvím lidí, proběhnou opět skateboardové a koloběžkové závody, které měli minulý rok obrovský úspěch.

Děti, zde mohou vidět různé způsoby, jak trávit volný čas, mládež si může všechno vyzkoušet a rodiče najdou potřebnou inspiraci, co mohou s dětmi a mládeží dělat. Všichni se mohou do akce zapojit a vidět, jak je možné trávit i běžné dny.

Těšíme se na Vás při dalším ročníku Street Jam v roce 2023!

Robert Hořava

vedoucí NZDM v Blansku

NZDM v Blansku (PVC Klub) funguje v Blansku již dvacet dva let. Je sociální službou pro děti a mládež od 13 do 21 let, kterou zaštiťuje Společnost Podané ruce o.p.s. Nízkoprahový znamená v tomto smyslu dostupný, tedy ničím neodrazující. Nízkoprahové zařízení je chráněný prostor, kde mohou děti a mladí lidé trávit čas, aniž by platili vstupné nebo se museli registrovat. Kromě zábavy tady najdou také odbornou pomoc a podporu při řešení svých problémů. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat rizika související se způsobem života dětí a mladých lidí a umožnit jim lépe se zapojit do společnosti. Sídlí na adrese Sadová 2, 678 01 Blansko.