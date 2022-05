Na konci 16. století žil v jeskyni Kostelík za Býčí skálou potulný mnich Jonáš. Kolem vedla cesta ze Křtin do Adamova, kolemjdoucí poustevníka často navštěvovali, protože se vyznal v kouzelných bylinách, a na podzim a v zimě je směňoval za maso, sýr, mléko a jiné pochutiny potřebné k životu. Pro rady, bylinky i masti na kterýkoliv neduh za ním chodili lidé ze širokého okolí.Jonáš zde žil spoustu let. S lidmi, kteří hledali jeho pomoc, se ovšem blíže neseznamoval, byl to plachý, ale velmi laskavý člověk.