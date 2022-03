Jedovnice navštívili pěvci ze severu. Sněhule severní věští konec zimy

Naši školu reprezentovalo 15 soutěžících. Po celodenním maratonu všichni čekali na hodnocení a hlavně na postupy do krajského kola. Velká gratulace patří těm, co získali 1. místo a postup. V 2. kategorii to byl David Hreňo. V 8. kategorii Karolína Sehnalová, v 9. kategorii Justýna Smolenová a ve 2. kategorii komorní duo - Klara Přikrylová a Gabriela Musilová.

Děkuji všem žákům za výbornou reprezentaci školy, pegagogům za přípravu a také klavírním korepetitorkám Radce Hreňové a Kateřině Javorské.

Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat 17. a 18.3. v Brně.

Hana Korčáková

Základní umělecká škola F. B. Ševčíka Jedovnice