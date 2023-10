Dámy a pánové, chlapci a děvčata, fanoušci požárního sportu, požárního útoku a Velké ceny obzvlášť. Je dobojováno. Poslední zářijovou sobotu proběhlo závěrečné kolo VéCéBéčka v Bořitově a my už nyní známe celkové pořadí seriálu soutěží v požárním útoku na Blanensku.

Je dobojováno: Velká cena Blanenska je u konce. Podívejte se na výsledky | Video: Jan Mihula

I přes pozdější termín vyšlo pořadatelům v Bořitově počasí a soutěž tak proběhla na povrchu regulérním pro všechny a za meteorologických podmínek krásného babího léta. Zajímavostí byla i účast družstev, která VCB nenavštěvují pravidelně, a pak také velký počet celkově přihlášených týmů. Soutěž i přesto měla rychlý spád a především v pasážích, kde se bojovalo o každičký bod, který ještě mohl ovlivnit celkové výsledky, se bylo opravdu na co koukat a přihlížející dokázali chvílemi vykouzlit až elektrizující atmosféru. Ta vygradovala vždy na konci kategorie útokem ALL STARS týmů VCB. Sedmičlenná družstva složená ze závodníků vybraných speciálním hlasováním se na startovní čáru také postavila a minimálně v tom mužském případě všem spadla brada až na zem.

V kategorii mužů nebylo o celkovém pořadí ani zdaleka rozhodnuto, a proto se všechny týmy snažily předvést ty nejlepší pokusy. Boj o první dvě místa seriálu obstarala družstva Sychotína A a Pasohlávek. Průběžně vedoucí Sychotín A předvedl krásný útok za 17,57 a hodil tak do placu pěknou rukavici. Ta se závodníkům z Pasohlávek zvednout podařila, nenechali nic náhodě, a soutěž v Bořitově s útokem za 16,95 vyhráli. Ani to ovšem nestačilo na bodové přeskočení Sychotína, a proto se pořadí po posledním kole nezměnilo. To platí i pro třetí příčku, o kterou bojovala hned tři družstva. Třetí místo v seriálu a i v závodě si pro sebe potvrdil pěkným útokem za 17,41 Sychotín B, když Ostrov u Macochy ani Bořitov A nedokázal dotáhnout bodové ztráty. Soutěž byla plná zaváhání a nedokončených pokusů, a i to ovlivnilo další pořadí.

V kategorii žen bylo jasno o celkových výsledcích prvních tří družstev. Soutěž v tomhle ohledu tedy nebyla až tak zajímavá, nicméně jsme mohli vidět i tak krásné útoky. Vítězství na závodě v Bořitově si pro sebe ukořistila děvčata ze Žernovníka A a potvrdila tak PÁTÝ titul Mistryň Velké ceny Blanenska. Druhé místo si pro sebe ukradla děvčata z Dolní Libiny a třetí skončil po smolné šňůře domácí Bořitov. Prvními vicemistryněmi se pro letošní rok stávají děvčata ze Senetářova a těmi druhými holky z Lysic i přes to, že ani jednomu z těchto týmů se pokus v Bořitově vůbec nepovedl.

Vítězství v závodě dorostu si poprvé za týmový rekord 15,76 urvali dorostenci z Ostrova u Macochy následovaní domácím týmem Bořitova A a družstvem z Březiny. O celkovém pořadí prvních dvou týmů již taky bylo rozhodnuto a i přes to, že se Senetářovu A v posledních závodech moc nedařilo, dokázal celkově zvítězit. Druhé místo patří právě Ostrov u Macochy a svým výsledkem z posledního kola ovládnul třetí místo právě Bořitov A.

I veteráni předvedli letošní poslední požární útoky. Nejlépe se s dráhou vypořádali borci z Hlubokého, druhý skončil Žernovník, obhájce loňského titulu a celkový vítěz VCB i v roce letošním a třetí místo si odvezli na Svitavsko borci z Hartmanic.

Úplně poslední útok na dráze předvedl tým, složený ze všech členů takzvané Rady VCB. Symbolické zavření Velké ceny Blanenska 2023 proběhlo za nemalého povzbuzování všech účastníků závodu a útok dopadl až nad očekávání dobře.

Soutěžím v požárním útoku je tedy pro letošní rok na okrese Blansko odzvoněno. Celkové výsledky seriálu se budou slavnostně vyhlašovat 11. 11. 2023 od 17:00 v Černovicích. Více na www.velkacenablanenska.cz

Celkové pořadí VCB 2023

Muži TOP 10

1. Sychotín A

2. Pasohlávky

3. Sychotín B

4. Ostrov u Macochy

5. Bořitov A

6. Brumov

7. Žďár

8. Bezděčí u Trnávky

9. Kotvrdovice

10. Bořitov B

Ženy TOP 6

1. Žernovník A

2. Senetářov

3. Lysice

4. Plumlov

5. Bořitov

6. Žernovník B

Dorost TOP 3

1. Senetářov A

2. Ostrov u Macochy

3. Bořitov A

Veteráni TOP 3

1. Žernovník

2. Hluboké

3. Paměticé

