Stejně tak jsme mohli kurz zahájit 26.09.2021 pro dospělé, které čeká 5 lekcí a jeden závěrečný večer. Po absolvování tohoto kurzu mají všichni účastníci i z minulých ročníků možnost přihlášení do pokračovacích tanečních pro dospělé, které začínají 14. listopadu 2021.

Tanečníky čeká 10 lekcí a pokud nám to dovolí pandemická opatření, chystají se dvě prodloužené a v prosinci závěrečný ples.

Přihlásilo se kolem 190 studentů z blanenských, ale i brněnských a boskovických škol, které jsem rozdělili do dvou skupin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.