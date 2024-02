Pocházím z malé dědinky Nový Dvůr, lidově zvané Fameleje, která se nachází jako poslední dědina na jihovýchodní výspě Pardubického kraje. Je součástí obce Jaroměřice u Jevíčka. Do sousedního Úsobrna jsme chodili přes Maly pola do mateřské i národní školy, ale tato obec dnes patří do Jihomoravské kraje.

Trojmezí | Foto: Pavel Kyselák

Do základní školy v Jaroměřicích s námi chodila děcka ze Šubířova, což je dneska kraj Olomoucký. Když vyjdu pod kopec Lavičná jako na dlani mám Velké Opatovice a za lesem zvaným Vrchhora jsou Uhřice, ale to už je Jihomoravský kraj.

Nedávno jsem dostal otázku, jak toto trojmezí vnímám. Stručně jsem odpověděl, že z jednoho hlediska nijak. Protože jsou to všechno sousední moravské vesnice a nějaká čára je prostě nerozpojí.

Povím Vám to ještě po našem: A tož kdež se divám kol a kolem, tak z mé rodné osade to vepadá takto: Často sléchávám, že Fameleje ležijó na pomezi Čech a Morave. Ase so slepé a hlópé, ale já zde žádny rozhrani nevidim. Dež se v litě ráno ho našich doma probodim, akorát se velópne slonko vod Dobráčova a za chvilo ož snidá o Jaróška Pinkave na Šobiřově (dé mo Pánbu věčnó slávo za to, co pro svojo milovanó Moravěnko tento vlastivědné spisovatel e badatel všecko hodělal). No a za Šobiřovem je město Konice a za nim hanácké Prostijov a kósek dál Holomóc. Vo poledňo ož slonko romploje vod Hosobrna, za kerym je kósek véš Horni Štěpánov (řikale sme mo Plkanov). No a vodpoledne házi stine vod Hóřec a kos dál só Boskovice. A honaveny celodenni šichtó zapadá meze dvěma velkéma kominama ve Velkéch Vopatovicich. A kdež je zavečir jasno, rozsviti se na nebičko hvězdečka zvaná Severka ve směro na královsky město Jevičko, Chornice a Moravskó Třebovó. Nemužo si pomuct, ale všode kolem mě je samá Morava, a né jenom ten hotel v Jevičko na náměsti se sténym minem.

TrojmezíZdroj: Pavel Kyselák

Všechny vyjmenované sousední obce (Jaroměřice, Nový Dvůr, Úsobrno, Šubířov, Jevíčko, Biskupice, Velké Opatovice či Uhřice) do roku 1960 patřily do okresu Moravská Třebová, kraj Jihomoravský. No jo, jenže tenkráte úřední šiml pořádně zařechtal, a dnes je tomu jinak. I po vzniku současných krajů se v podstatě z hlediska tohoto územního členění nic nového nestalo.

Pavel Kyselák Osada Nový Dvůr, obec Jaroměřice u Jevíčka, o. Svitavy