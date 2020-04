Každý všední den vstávám v sedm nebo o půl osmé a jdu se nasnídat. Během snídaně si klidně můžu zapnout televizi a pustit si svůj oblíbený seriál. To bývá ve všední dny obvykle nemyslitelné. Nepamatuji si žádný den, kdy bych měla před odchodem do školy času nazbyt! ;).

Po snídani se převléknu a celé dopoledne dělám úkoly, abych po zbytek dne měla volno. Obvykle nepracuji moc organizovaně, proto jsem vždy v kuchyni, kde je velký stůl a prostor na práci. Když mám veškeré povinnosti hotové, tak si čtu, kreslím, nebo si různými doplňky zdobím pokoj. Se sestrou jsme také vyráběly roušky. Alespoň dvakrát týdně chodíme s mámou a sestrou na procházku do lesa. Je to skvělé odreagování a zábava, také se nadýchám čerstvého vzduchu.

Každý druhý víkend jezdíme za tátou do Prostějova. Má sice dost malý byt, takže se tam moc věcí dělat nedá, ale chodíme na procházky do lesa se psem Bártem. Díky karanténě je sice nevýhoda, že se nemůžeme stýkat s kamarády, ale jinak to zas taková pohroma není…;)

TÁŇA MARŠÁLKOVÁ,

7. třída, ZŠ Velké Opatovice