Do Svitávky v sobotu 4. června připluli piráti. Ti vypluli hledat poklad ze dna moře a zatím zabloudili a dopluli po řece Svitavě až do Svitávky. Tam si zatančili pirátský tanec a pak zjistili, že jim chybí kousek mapy, aby našli poklad. Důležitou část mapy prý ukousla ve Svitavě štika a její kousky pohodila po parku. Tak se děti daly do hledání dílků mapy. Splnily 8 úkolů – 6 pirátských úkolů musely děti splnit u Ochotnického divadla, na stanovišti hasičů se mohly seznámit s hasičkou tématikou a u myslivců zase s tématikou přírody a zvířátek. Za každý úkol dostaly kousek mapy. Poté složily mapu a začalo hledání pokladu. Všem dětem se rozzářily oči při pohledu do truhly s pokladem. Našly tam zlaťáky, něco sladkého, pitíčko a bublifuk.