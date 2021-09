V rámci celé této povedené trachtace se pro Debru podařilo získat s přispěním jednoho z přítomných sponzorů částku přes 32 tisíc korun a bylo zároveň určeno i datum pořádání dalšího ročníku koncertu, a to 17. září 2022.

A tak se sjelo na pálavském území hned několik interpretů. Celý koncert začal mluveným slovem i zpěvem producent a zpěvák v jedné osobě, který tento benefiční koncert produkuje už sedmým rokem, Martin France. Poté ho vystřídal svými převážně muzikálovými songy Jan Kříž, který spěchal obětavě po svém vystoupení za rodinou. A po něm vystoupila jako první žena večera herečka, muzikálová zpěvačka a moderátorka Yvetta Blanarovičová, která následně uvedla svého už výše zmiňovaného kolegu Jiřího Zonygu, který se při zpěvu zároveň bravurně doprovodil na kytaru. No a po té přišlo na řadu losování dárků pro tři šťastné výherce z řad vylosovaných diváků, kteří obdrželi dárkové tašky společnosti Dermacol, a víno od zpěváka legendární skupiny Lucie, Davida Kollera.

Tak, jak už to na těchto benefičních koncertech někdy bývá „člověk míní a osud mění“, tak dopoledne, v den koncertu volala herečka Michaela Tomešová, známá například z primáckého seriálu Modrý kód sestřičky, že se nakazila nejspíše chřipkou od svých dětí a tak na koncert přijet nemůže. A poslala všem přítomným divákům alespoň telefonický pozdrav. A tak produkci nastal problém, koho narychlo z dalších interpretů oslovit a nakonec se podařilo sehnat a přemluvit zpěváka a bývalého kamioňáka Jiřího Zonygu a ten, bez jakéhokoliv přemýšlení nabídku přijal, byť byl v tu dobu na výletě na kole v okolních lesích.

