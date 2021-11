V parku, kam byl letos vstup zdarma, mohli návštěvníci sledovat také historický průvod svatého Martina. Letos patron města na bílém koni spolu s družinou v historických kostýmech prošli od zámecké brány v ulici Úvoz kolem rybníčku přímo na travnatou plochu pod hlavním pódiem. Tam poslední den čtyřdenního programu spolu se svatým Martinem zahájili zástupci vedení Blanska.„Přicházím s ujištěním, že stejně jako v minulých letech budu vaším ochráncem a budu se ze všech sil snažit, aby Blansko bylo dobré místo pro život. Proto vám všem přeji krásné martinské hody, bujarost mladého vína a klidnou celou zimu,“ prohlásil před téměř zaplněným zámeckým parkem svatý Martin.

Blanenský patron na pódiu spolu se zástupci města pokřtil také nový městský kalendáře na rok 2022. Stolní kalendář si zájemci mohou koupit od pondělí 15. listopadu v informační kanceláři Blanka.

„Kalendář na rok 2022 nese název Blansko umělecké. Lidé na jeho stránkách najdou známé i méně známé sochy a umělecká díla, která jsou rozmístěná v ulicích města. V kalendáři nechybí krátký popis děl nebo informace o autorovi či době jejich umístění na veřejná prostranství ve městě,“ uvedl starosta Jiří Crha, který spolu se svatým Martinem kalendář pokřtil svatomartinským vínem.

Nedělní program v parku byl letos mimořádně zdarma. Pro vstup do areálu se ale všichni návštěvníci kromě dětí do 12 let museli prokázat dokladem o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testem. Testy bylo možní podstoupit i na místě, v budově ZUŠ v podzámčí je po oba víkendové dny prováděli zdravotníci Českého červeného kříže Blansko.

„V sobotu do parku dorazilo na šest stovek lidí. Nedělní program si v průběhu dne nenechalo ujít více než 1 500 návštěvníků. Snažili jsme se ze všech sil připravit kvalitní a pestrý kulturní program a nabídnout takový formát akce, který vyhoví všem aktuálně platným nařízením a omezením. Doufáme, že ty, kteří se nenechali odradit nutnými omezeními, jsme letošním programem oslovili a potěšili,“ zhodnotil Vítání svatého Martina Vít Šujan, ředitel Kulturního střediska města Blanska, které bylo hlavním organizátorem oslav.

V zámeckém parku v neděli zahrály kapely Koňaboj, The People a Bystrík Banda. Program v setmělém parku pak vyvrcholil netradiční bubenickou světelnou show v podání Ritmo Factory.

Pro dětské návštěvníky pořadatelé připravili v okolí zámeckého rybníčku dobové hry nebo sokolnickou show. Na zámku se konaly kostýmované prohlídky a jeho sklepení se opět proměnilo v oblíbenou vinárnu.

Nedělní program hned ráno zahájila tradiční mše svatá v kostele svatého Martina, dopoledne se pak centrem města jako každoročně nesly fanfáry v podání Pardubických pozounérů.

Nedělnímu programu předcházela sobotní akce Na víno s Martinem. Lidé na ní mohli v zámeckém parku ochutnávat letošní mladá vína. K tomu jim zahrála cimbálová muzika Pajtáš, orchestr ZUŠ Blansko a Tomáš Kočko s doprovodem. Jednu z letošních novinek připravila Galerie města Blanska, v ní mohli děti i dospělí po oba víkendové dny navštívit odpočinkový koutek Peřina.

Část Vítání svatého Martina se jako tradičně již v pátek odehrálo na blanenské faře. Na rozdíl od minulých let se ale tentokrát nekonal hromadný pochod světýlek městem, letos účastníci se světýlky vyrazili na faru individuálně. Na dvoře je přivítal svatý Martin a blanenský farář Jiří Kaňa, nechyběly písničky v podání Martini Bandu nebo sladké odměny pro nejmenší.

Hlavní část oslav letos zahájilo už ve čtvrtek slavností otevření a posvěcení svatomartinského vína unikátním blanenským způsobem za pomoci husího peří. Ochutnat mladé víno mohli zájemci na nádvoří blanenského zámku. K tomu jim zahrála cimbálová muzika Drahan ze Soukromé ZUŠ Blansko.

„Jsem rád, že se letošní Vítání svatého Martina nakonec i přes nutné programové úpravy podařilo připravit. Že téměř všechny akce mohly proběhnout bez větších omezení a že návštěvníci využili letošního mimořádného vstupu zdarma a navzdory ne úplně příznivému počasí si přišli oslavy patrona města užít spolu s námi,“ zhodnotil starosta Jiří Crha.

„Věříme, že v připraveném programu si našli své návštěvníci všech generací. Děkujeme, že přišli. Doufám, že příští rok už Vítání svatého Martina bude moci proběhnout v podobě, v jaké jsme zvyklí,“ dodal místostarosta František Hasoň.

Michal Záboj