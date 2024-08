V tradičním termínu poslední červencovou neděli zavítaly závody Pivovar Černá Hora Cupu Velké ceny Blanenska do Černovic. Jednalo se už o třicátý čtvrtý ročník Soutěže o putovní pohár SDH Černovice a zároveň dvacátý pátý ročník Memoriálu Kamila Doležala. Stejně tak, jak se pomalu překlápějí letní prázdniny do své druhé poloviny, tak i celý ročník VCB zamířil do druhé poloviny sedmým z dvanácti závodů právě v Černovicích.

Do soutěže se přihlásilo celkem 23 mužských, 14 ženských, 12 dorosteneckých a 3 veteránské týmy. I přes počáteční obavy o počasí se nakonec vyjasnilo a všichni měli na trati stejné podmínky. Přesto tato trať nepatří k nejlehčím a mnohé týmy si s jejími záludnostmi nedokázaly poradit.

Kdo si s tratí naopak poradil nejlépe, byl tým mužů z Pasohlávek B z okresu Brno-venkov. Startovali jako první ze všech a nikdo další v mužské kategorii už jejich čas 16,47 nedokázal překonat. Zároveň muži z Pasohlávek vylepšili svůj vlastní traťový rekord z roku 2018, který měl hodnotu 16,62. Stejný čas zopakoval rok nato i Míchov.

Druhé místo obsadili muži ze Sychotína v čase 16,95 a byla vidět velká radost z povedeného závodu. Třetí skončil Starý Jičín z okresu Nový Jičín v čase 17,17. Přesto, že to mají kluci na Blanensko poměrně daleko, hodně závodů už letos objeli a mají našlápnuto na skvělý výsledek i v celkovém pořadí blanenské ligy, ostatně stejně jako vedoucí Pasohlávky nebo třetí Sychotín. Z čela celkového hodnocení se méně zadařilo Čelechovicím na Hané, které obsadily 8. místo nebo také Ostrovu u Macochy, který svůj požární útok vůbec nedokončil.

V ženské kategorii se také otřásal traťový rekord, ale nakonec čas Žernovníka 16,49 z roku 2021 odolal. Vítězkami se staly ženy z Plumlova z okresu Prostějov, které jeden z terčů srazily v neuvěřitelném čase 15,65, druhý terč pak v čase 16,84. Na druhém místě se umístily ženy ze Senetářova, třetí místo obsadily ženy ze Žernovníka A. Tyto tři týmy si momentálně dělí i první tři místa v celkovém hodnocení blanenské ligy jen v obráceném pořadí – vede Žernovník A, druhý je Senetářov, třetí Plumlov.

Kategorie dorostu se letos rozběhla ve velkém. Běhá ji stále více týmů dorostenců a dorostenek ve věku od třinácti do osmnácti let. Tito mladí jsou, doufejme, příslibem do budoucna i v kategorii mužů a žen. U dorostenců padl také, podobně jako u mužů, traťový rekord a to v podání letos suverénního Ostrova u Macochy. Vylepšili svůj vlastní čas z roku 2023 o necelou vteřinu a stanovili tak nový traťový rekord v čase 16,72. Ani dorostenci na druhém a třetím místě, tedy Žernovník a Sychotín, nezaostali o moc a mohli se tak radovat z času pod sedmnáct vteřin.

Kategorie veteránů bohužel letos nenapodobuje stoupající trend a závodí v ní méně družstev než v předchozích letech. Ovšem výkony veteránů v Černovicích byly velmi dobré. Zvítězili veteráni ze Sychotína v čase 15,72. Na druhém místě skončili těsně veteráni z Pamětic v čase 15,81. Třetí místo obsadili veteráni z Kotvrdovic v čase 17,19. Stejné pořadí drží momentálně i v celkovém pořadí ligy.

Už na neděli 4. srpna jste všichni srdečně zváni na závody do Ostrova u Macochy, kde se bude závodit v kategoriích muži, ženy a dorostenci. Startujeme ve 12 hodin, tak buďte u toho!