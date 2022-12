Projektem SITU vstoupila Galerie města Blanska do veřejného prostoru. Nejvíc na očích byla instalace skleníku uprostřed náměstí. Skleněná stavbička vydržela od jara do podzimu a lidé se naučili zalévat jej a starat se o rostliny. „Ohlasy, co se ke mně dostaly byly pozitivní, myslím, že hlavně rodiče s dětmi se opravdu záměrně chodili starat,“ říká vedoucí blanenské galerie Jolana Chalupová.