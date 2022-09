Výsun nového mostu nad železniční traťí a řekou Svitavou odstartoval v noci z pondělí 22. srpna na úterý 23. srpna 2022. Pěší i motoristé budou moci využívat most snad od prosince letošního roku.

Most je navržen jako nová dominanta lokality v podobě ocelového oblouku se síťovými závěsy. Železný most bude mít výšku nad terénem devět metrů a výšku oblouku dvanáct metrů. Most nově zajistí převedení pěších a dopravního provozu přes řeku Svitavu a železniční stanici.

Romana Vlašínová