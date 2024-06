FOTO: Štafeta You Dream We Run očima čtenáře. Podívejte se

Největší outdoor charitativní akce v České republice se letos konala od soboty 8. do neděle 9. června. Čtyřiadvacetihodinová štafeta You Dream We Run odstartovala v sobotu v poledne v Ráječku, kam se loni po osmi ročnících přesunula ze sousedního Blanska. Letos lidé vyběhli v šedivých trikách, které doplňovaly růžové nápisy.

Štafeta You Dream We Run očima čtenáře. Podívejte se | Video: Libor Jež

V jubilejním desátém ročníku se na start postavilo osmašedesát štafetových družstev a na asfaltovém oválu byli vidět i ti, kterým se plnily sny. Na start se postavily firmy, školy, zájmové skupiny z regionu nebo různě namixované party přátel. Štafeta You Dream We Run pobláznila Ráječko. Běželo se za sny postižených