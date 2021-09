FOTO: Děti ze Salmovky přišel podpořit místostarosta Blanska František Hasoň

První den v letošním školním roce začal ve středu 1.9. Poprvé do školy zamířilo tisíce dětí jejich vstup se jim snažili pracovníci základních škol co nejvíce zpříjemnit. Zajímalo by vás, co se dělo první den na Základní škole Salmova v Blansku?

První den na Základní škole Blansko, Dolní Lhota. | Foto: Archiv školy.