Cestovatelé, dobrodruzi a vyznavači outodoorových sportů míří ve dnech 17.-21. listopadu do Blanska. Bude se tam konat již třiadvacátý ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas. Děkujeme panu Daňkovi za dnešní příspěvek.

Dny plné dobrodružství zažijí návštěvníci festivalu Rajbas v Blansku ve dnech 17.-21. listopadu 2021. | Foto: Hana Fučíková/Archiv festivalu

Dny plné dobrodružství zase zažije Blansko 17.-21. listopadu. Vloni organizátory kovid zaskočil, ale nezlomil. Z důvodu protipandemických opatření se festival v tradičním pojetí sice nemohl uskutečnit, ale v obvyklé době jeho konání příznivci a organizátoři vysadili do volné přírody Moravského krasu vysadili 501 ovocných stromů a 300 keřů. To je mnohem víc, než by se vešlo diváků do blanenského kina. Celkově se do výsadeb a workshopů zapojilo 283 lidí a nejvíce potěšila účast dětí. Letos sázíme dál, je vysazeno dalších 800 stromů a věříme, že akce proběhne i na sálech blanenského kina, klubu Ulita a Dělnického domu.