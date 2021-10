Během soboty 4.10 byo možné v boskovické sokolovně navštívit Festival IQ PLAY zaměřený na vzdělávací hry a hračky.

Festival je rozdělen do několika zón podle druhu her. Zóna logických her je plná společenských deskových her, smart her pro jednoho hráče, logických her a zvětšenin deskových her. Stavebnicová zóna je tvořena stavebnicemi z nejrůznějších materiálů. K dispozici byly i méně známé stavebnice. Baby zónu pak tvořily obří stavebnice, logické skládačky a smyslové hračky.T

Akce byla ukázkou přímé podpory technického vzdělávání dětí, která u těch nejmenších začíná právě hrou s těmito vzdělávacími hračkami.