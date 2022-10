V rámci brněnského programu Dne architektury se veřejnosti otevře ikonický modernistický objekt takzvaný Bílý dům, vystavěný v sedmdesátých letech jako Městský výbor KSČ a Dům politické výchovy, kde nyní sídlí poliklinika. Pořadatelé dále nabízejí mimořádnou příležitost navštívit kliniku plastické chirurgie z roku 1984, která se nachází na místě původního Navrátilova sanatoria v Králově Poli, prohlédnout si interiéry dnešní Střední zdravotnické školy a budovy internátu podle projektu architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška v Lipové ulici. Festival zve i do funkcionalistického kostela svatého Augustina na Kraví Hoře, kde byl nedávno upraven liturgický prostor pod autorstvím architektonického ateliéru RAW, který představí i svou novou realizaci – bytový dům na ulici Hybešova.

Tématem letošního ročníku Dne architektury jsou úspěšné rekonstrukce a revitalizace. Program tak představí rekonstrukci Tržnice na Zelném trhu, nízkoenergetickou administrativní budovu Otevřená zahrada, která vznikla zdařilou rekonstrukcí více než sto let starého domu, či nově zrekonstruovanou budovu Uměleckoprůmyslového muzea.

Program navazuje také na evropskou iniciativu Evropský rok zelenějších měst 2022, která si klade za cíl poukázat na význam zelené infrastruktury a nevyužité možnosti zvyšování kvality života ve městech. Další tematickou linkou brněnského programu je tedy městská zeleň. Program se zaměří na dlouho očekávanou revitalizaci parku na Moravském náměstí, nabídne procházku po nejvýznamnějších parcích v centru Brna nebo procházku po Černých Polích, která představí význam zelených ploch pro urbanistický rozvoj města Brna v době jeho industriální expanze od konce 18. století. Nechybí ani oblíbená procházka po sídlišti Lesná.

V rámci architektonických procházek se mohou účastníci dozvědět více nejen o minulosti metropole, ale i o její blízké budoucnosti. Program nabízí například procházku věnovanou minulé, současné i budoucí zástavbě kolem důležité lokality hlavního vlakového nádraží a po budoucí nové čtvrti Trnitá. Další procházka povede po veřejném prostoru v centru Brna, jejímž cílem je upozornit na citlivé plánování města a ukázat, že i malé změny mohou mít velký dopad.

Další cesty se Dnem architektury povedou po reprezentativních stavbách druhé poloviny 19. století v historickém jádru a na brněnské okružní třídě, po ukázkách husovické zástavby ze začátku 20. století s příklady hodnotné secesní architektury, po obchodních portálech realizovaných v meziválečném období židovskými architekty v centru města či po příkladech individuální poválečné rodinné výstavby v Masarykově čtvrti.

Nejen pěšky lze obdivovat architekturu. Festival zve i na oblíbenou cyklovyjížďku po tom nejlepším i nejhorším z brněnské architektury a urbanismu posledních sto let, při které se zaměří na vilové čtvrti, sídliště, satelity i shopping park. Poprvé také pořadatelé zařazují do programu procházku v ukrajinštině, která představí zásadní architektonická díla v centru Brna.

Se Dnem architektury se mohou zájemci vydat i na výlety do blízkého okolí. Jedna z cest povede do Hrušovan u Brna, kde je na programu prohlídka nádražní restaurace, tovární budovy a zejména vily ředitele cukerní rafinerie postavené podle návrhu Adolfa Loose.

Druhým výletem bude cesta do blízkého Tišnova, kde proběhne procházka po nejvýznamnějších stavbách moderny a funkcionalismu, na nichž se autorsky podílely důležité osobnosti brněnské architektury.

Atraktivní program nabízejí i další města Jihomoravského kraje. V Boskovicích se mohou zájemci vydat například za příběhy zajímavých staveb ve městě od dávné minulosti, přes období největšího rozkvětu města ve 20. a 30. letech minulého století, až po aktuální stavby. Archeopark park v Pavlově nabízí mimořádné komentované prohlídky interiéru i exteriéru. V Mikulově mají zájemci příležitost prohlédnout si prostory Galerie Konven, která vznikla v revitalizovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Vavřince nebo workshop pro děti „Pojď si hrát na architekta“. Ve Velkých Pavlovicích představí adaptaci monumentální barokní sýpky. V Hodoníně je pak na programu architektonická procházka podél Staré Moravy, od sokolského stadionu k Hodonínskému přístavišti.

Zároveň se Dnem architektury se v Brně koná i jedenáctý ročník festivalu Film a architektura s názvem Body zlomů. V prostorách Kina Art, Fakulty architektury Vysokého učení technického i Vily Tugendhat představí sedm snímků. Více na www.filmarchitektura.cz.

Pořadatelem festivalu je spolek Kruh, který čerpá z více než dvou desítek let zkušeností v oboru a dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku. Den architektury se tradičně koná u příležitosti Světového dne architektury, který připadá na první pondělí v říjnu.

Akce Dne architektury jsou zdarma, v některých případech je potřeba s ohledem na kapacity rezervace předem. Kompletní program je k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Sylvie Marková